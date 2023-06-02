Опубликовано фото образца нового отечественного внедорожника «Нива Пикап»

«В мае 2023 года на заводе завершили разработку и создание ходового макетного образца отечественного автомобиля высокой проходимости. Этого удалось достичь, основываясь на глубокой модернизации серийной модели "Нива Трэвел". Грузоподъемность кузова новинки может достигать 500 килограммов», — рассказал Овчинский.

По данным специалистов, автомобиль будет актуален для использования на фермах и в личных подсобных хозяйствах, предприятиях малого и среднего бизнеса, для вспомогательных работ в различных отраслях народного хозяйства. Считается, что потребность в выпуске этой модели составит до четырех тысяч единиц в год.