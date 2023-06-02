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МТЗ создал гоночный болид из деталей тракторов Беларус

На сельхозвыставке в городе Нови Сад в Сербии МТЗ представил не только «трактороцикл», о котором мы уже рассказывали. Но был ещё один интересный экспонат — гоночный болид, который также был создан из комплектующих белорусского трактора.

МТЗ создал гоночный болид из деталей тракторов Беларус
© carakoom.com

«Представлен он все там же все теми же – в Сербии компанией «Агропанонка», которая занимается сборкой и продажей тракторов Belarus», — сообщили на предприятии.

И добавили, что мотоцикл и гоночное авто – это маркетинговый ход, экспонаты для привлечения внимания, участвовать в дорожном движении эти транспортные средства не будут.

Если «трактороцикл» является новинкой, то гоночный болид под брендом МТЗ был создан еще в 2018 году к мероприятию, посвящённому дню рождения МТЗ. Он не предназначен для езды и служит только для привлечения внимания.

У болида можно увидеть переднюю маску от современной линейки тракторов МТЗ, сдвоенные внедорожные задние колеса, вертикальный выхлоп и двухэтажное антикрыло в задней части.

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