Утвержден запрещающий пользоваться машиной перечень неисправностей

Правительство утвердило изменения в списке неисправностей для запрета эксплуатации авто
Правительство России утвердило изменения в перечне неисправностей, при которых нельзя использовать автомобиль. Об этом сообщили в МВД.
«Правительством России утверждены изменения в перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», – говорится в сообщении.
Обновлённые перечень содержит более детальные требования к тормозам, рулевому управлению, внешним световым приборам, а также двигателю. Также был конкретизирован пункт о «способах выявления неисправностей автотранспорта (визуальный контроль или с обязательным использованием средств технического диагностирования)». Помимо этого, дополнительные требования внесли по отношению к неисправностям в автобусах, а также специальных и специализированных транспортных средств.
Полный текст перечня пока не был опубликован. Отмечается, что обновлённый документ вступит в силу 1 сентября 2023 года.
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