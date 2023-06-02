Утвержден запрещающий пользоваться машиной перечень неисправностей

Правительство России утвердило изменения в перечне неисправностей, при которых нельзя использовать автомобиль. Об этом сообщили в МВД.

«Правительством России утверждены изменения в перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», – говорится в сообщении.

Обновлённые перечень содержит более детальные требования к тормозам, рулевому управлению, внешним световым приборам, а также двигателю. Также был конкретизирован пункт о «способах выявления неисправностей автотранспорта (визуальный контроль или с обязательным использованием средств технического диагностирования)». Помимо этого, дополнительные требования внесли по отношению к неисправностям в автобусах, а также специальных и специализированных транспортных средств.