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Таксистам в России ограничили время работы

Водители такси с 1 сентября не смогут работать более 12 часов в сутки. Об этом говорится в постановлении правительства.

Таксистам в России ограничили время работы
© РИА Новости

«Таксисты-физлица с 1 сентября не смогут работать более 12 часов в сутки», — пишет ТАСС со ссылкой на постановление, которое утвердило нормы рабочего времени, отдыха и времени управления транспортным средством для указанной категории водителей.

Российские участники авторынка ранее предупредили о проблемах в работе такси с 1 сентября. Они допустили, что пользователи такси могут столкнуться с дефицитом перевозчиков. По представленным данным, причина связана с специальными реестрами таксистов, которых пока нет нигде, кроме Москвы, передает РБК.

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