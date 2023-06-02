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С 1 сентября таксистам-физлицам запретят работать более 12 часов в сутки

С 1 сентября таксистам-физлицам нельзя будет работать более 12 часов в сутки. Это следует из постановления правительства России о нормах рабочего времени, отдыха и времени управления транспортным средством для данной категории водителей.

С 1 сентября таксистам-физлицам запретят работать более 12 часов в сутки
© РИА Новости

«Нормальная продолжительность рабочего времени физлица должна составлять не более 40 часов в календарную неделю. Продолжительность ежедневного рабочего времени физического лица при пятидневной рабочей неделе не должна превышать восьми часов», — говорится в документе.

При этом в случае если ежедневная продолжительность не может быть соблюдена, то таксисты-физлица могут использовать суммированный учет рабочего времени (не должно превышать десяти часов), но оно все равно не должно превышать установленной нормы.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

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