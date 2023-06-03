Россиян предупредили о запрете организовывать автосервисы на дачах

«А вот запрет на мытье и ремонт автомобилей на дачном участке закреплен в законе "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд". Штраф для дачников до пяти тысяч рублей и запрет на ведение такой деятельности в связи с нецелевым использованием участка», — предупредил он.