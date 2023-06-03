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Гаишникам предоставят контроль за ремонтом дорог

По сведениям издания «Коммерсантъ», предполагается, что будут внесены поправки в «Положение о федеральном государственном контроле в области безопасности движения». В настоящее время инспекторы ГИБДД имеют право использовать спецрежим надзора под названием «постоянный рейд» в отношении грузоперевозчиков, автопредприятий и таксопарков. В МВД считают необходимым расширить его действие и на дорожников, чтобы снизить риски причинения вреда здоровью людей.

Гаишникам предоставят контроль за ремонтом дорог
© mirnov.ru

В случае одобрения этой инициативы, у Госавтоинспекции появятся полномочия запрашивать документы, проводить опрос, досмотр и осмотр на территории, в границах которой расположены автодороги. Если будут обнаружены ямы, сбитые знаки или поврежденные ограждения, инспекторы смогут выписать нарушителю штраф на сумму до 500 тысяч рублей или предписать устранить нарушение.

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