Гаишникам предоставят контроль за ремонтом дорог
По сведениям издания «Коммерсантъ», предполагается, что будут внесены поправки в «Положение о федеральном государственном контроле в области безопасности движения». В настоящее время инспекторы ГИБДД имеют право использовать спецрежим надзора под названием «постоянный рейд» в отношении грузоперевозчиков, автопредприятий и таксопарков. В МВД считают необходимым расширить его действие и на дорожников, чтобы снизить риски причинения вреда здоровью людей.
В случае одобрения этой инициативы, у Госавтоинспекции появятся полномочия запрашивать документы, проводить опрос, досмотр и осмотр на территории, в границах которой расположены автодороги. Если будут обнаружены ямы, сбитые знаки или поврежденные ограждения, инспекторы смогут выписать нарушителю штраф на сумму до 500 тысяч рублей или предписать устранить нарушение.