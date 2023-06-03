Bentley показала «космическую» серию лимитированного купе Batur

Летом 2022 года, вслед за открытым спорткаром Bentley Mulliner Bacalar, который возродил традицию производства эксклюзивных моделей с уникальными кузовами, британский автопроизводитель представил новую машину ручной работы — купе Bentley Mulliner Batur. Самый мощный серийный автомобиль марки будет выпущен тиражом в 18 единиц, а теперь марка продемонстрировала несколько вариантов оформления уникальной модели. Основной задачей в работе над Batur было использование экологичных материалов.

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Версия «Туманность» (Nebula) сочетает резкие контрасты чёрного и ярко-зелёного цветов в экстерьере и интерьере. Окраска кузова Wasabi сочетается с элементами Gloss Black Crystal, а на передней панели есть лазерная гравировка. Вариант «Сверхновая» (Supernova) подразумевает сочетание кузова Sunbeam с оттенком Atlantic Pearl Crystal, а салон сочетает сразу четыре — Indigo Night, Beluga, Ceramic Glaze и Hyperactive — цвета отделки.

Декор передней панели дополнен титановыми элементами. Исполнение «Гиперпространство» (Hyperspace) имеет цвет Daybright Blue с контрастными вставками оттенка St James Red, а в салоне предусмотрены вставки Pillar Box Red и Bentley Dynamic Drive Selector из 18-каратного золота.

Вариант «Тёмная материя» (Dark Matter) сочетает в себе тёмно-серебристый двухцветный кузов Fine Brodgar и Black Crystal с деталями цвета Cyber Yellow и элементами из титана, а интерьер отделан кожей Burnt Oak и Beluga Black с декором из анодированного чёрного алюминия и вставками из графена.