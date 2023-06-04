У нового пикапа Ford Ranger появится утилитарная внедорожная версия. На профильном форуме Ranger6G появилась информация о том, что Ranger 2024 модельного года будет доступен в варианте Tremor Crew Cab 4х4. Это значит, что покупателям не придётся выбирать между простеньким Ranger FX4 и дорогим Ranger Raptor: в гамме появится практичный промежуточный вариант. Известно, что новинку предложат только с 2,7-литровым мотором V6 и полным приводом.

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Из внутренних документов следует, что новый Ford Ranger Tremor отличится 17-дюймовыми дисками и внедорожными шинами. Предполагается, что у пикапа будет перенастроенная и приподнятая подвеска, дополнительная защита днища, блокировка заднего дифференциала и перекалиброванный стабилизатор поперечной устойчивости.

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Известно, что версия Tremor будет доступна с безальтернативным 2,7-литровым бензиновым V6 (319 сил, 542 Нм). Ожидается, что новую комплектацию пикапа предложат только с жёстко подключаемым полным приводом, тогда как на Ranger Raptor используется более продвинутая схема с постоянным полным приводом.

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