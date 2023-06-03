Chery обозначил стоимость кроссовера Tiggo 9

Автопроизводитель Chery обозначил стоимость своего флагмана Tiggo 9. Модель носит статус самого крупного и хорошо оснащенного автомобиля в линейке.

В Китае официально запущены продажи нового кроссовера Chery Tiggo 9. Несмотря на то, что речь идет о флагмане бренда, стоимость получилась небольшой. Базовая версия паркетника предлагается по цене 21 600 долларов или 1 748 000 рублей. Максимальную комплектацию производитель оценил в 28 800 долларов или 2 331 000 рублей в переводе.

Известно, что модель будет предлагаться на рынке в 5 разных комплектациях. Для всех предусмотрен один силовой агрегат - двухлитровый мотор производительностью 261 л.с. Позже производитель представит в продаже версию с гибридной установкой.

Для первых трех комплектаций используется роботизированная коробка передач на 7 ступеней. Для топовых производитель предусмотрел восьмиступенчатую АКПП, разработкой которой занимались инженеры Chery.

Длина кузова автомобиля составляет 482 см, а колесная база - 282 см. В стартовой версии используется пятиместная компоновка салона, а в более дорогой - 7-местная. Эксперты, которые уже изучили новый автомобиль, обращают внимание на высокое качество отделки. Отмечается, что с таким оснащением кроссовер может претендовать на премиальный класс.

Некоторые решения, которые используются в оформлении, пришли от компании Mercedes. Речь идет о дизайне дефлекторов и кнопок управления. В максимальной комплектации предлагается массаж и вентиляция кресел, а также атмосферная подсветка в салоне.