Автодилеры в Москве распродали все Hyundai Creta и KIA Rio

Автомобильные дилеры в Москве с начала 2023 года реализовали остатки Hyundai Creta и KIA Rio. Некоторые иномарки еще можно приобрести на рынке с гарантией.

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Склады дилеров в Москве пустуют без автомобилей, которые поставлялись в страну официально. Исключение составляют только китайские бренды. Эксперты оценили ассортимент иномарок, которые еще реализуются в РФ с гарантией производителя.

У дилеров в Москве можно выбрать модель Hyundai Tucson с мотором на 2 литра, мощностью 150 л.с. Топовая комплектация оценивается в 4 050 000 рублей. В продаже есть еще одно исполнение - Lifestyle с полноприводной системой и 186-сильным мотором.

Модель Santa Fe в дорогой версии Prestige предлагается в Москве за 4 650 000 рублей. Такая же модель с мотором на 2.2 литра оценивается в 5 000 000 рублей.

У дилеров KIA предлагается кроссовер Sportage, который поставлялся официально. В одном из автоцентров такой автомобиль в версии Prestige оценивается в 4 125 000 рублей. Напомним, что для паркетника предусматривается 2-литровый бензиновый мотор мощностью 150 л.с. Преимущество такого предложения - гарантия сроком на 5 лет.

В автосалонах KIA также есть паркетник Seltos предыдущего года сборки. Исполнение Style стоит 3 200 000 рублей. В оснащении предусматривается бензиновый мотор мощностью 149 л.с. и автоматическая трансмиссия. Если клиент хочет получить версию с полным приводом, придется доплатить 100 000 рублей.