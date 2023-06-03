Автоэксперт назвал альтернативу летним шинам и зимним «шиповкам»

Автоэксперт Петр Шкуматов заявил, что альтернативой постоянной замене зимних шин на летние и наоборот является так называемая «всесезонка». Об этом пишет News.ru.

Отмечается, что ранее кабмин принял постановление о запрете использования летних шин зимой, а зимних - летом.

Шкуматов пояснил, что тормозной путь у всесезонных шин немного длиннее, чем у специализированных, рассчитанных на конкретный сезон.