Автоэксперт назвал альтернативу летним шинам и зимним «шиповкам»

Автоэксперт назвал «всесезонку» альтернативой летним шинам и зимним «шиповкам»
Автоэксперт Петр Шкуматов заявил, что альтернативой постоянной замене зимних шин на летние и наоборот является так называемая «всесезонка». Об этом пишет News.ru.
Отмечается, что ранее кабмин принял постановление о запрете использования летних шин зимой, а зимних - летом.
Шкуматов пояснил, что тормозной путь у всесезонных шин немного длиннее, чем у специализированных, рассчитанных на конкретный сезон.
Эксперт подчеркнул, что на фоне существенного подорожания шин, выгоднее покупать на лето «б/у колеса или ездить на «всесезонке».