Автовладельцы подготовили иск против Renault из-за неисправных двигателей

Группа владельцев автомобилей Renault во Франции подготовила коллективный иск против автопроизводителя из-за того, что установленный примерно на 400 тыс. машин двигатель 1.2 расходует слишком много масла. Об этом сообщает Automotive News Europe.

По данным издания, коллективная жалоба будет подана в уголовный суд Нантера в связи с «обманом с отягчающими обстоятельствами, сомнительной деловой практикой», а также угрозой жизни людей.

Автовладельцы настаивают, что автопроизводитель должен был объявить отзыв автомобилей после обнаружения проблемы с двигателем 1.2, который был установлен на 400 тыс. машин в Европе с 2012 по 2016 год. Компания Renault признала, что от повышенного расхода масла потенциально пострадали 133 тыс. машин, но не согласилась с тем, что это представляло риск для безопасности. Этот момент автомобилисты собираются оспорить в суде.