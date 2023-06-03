Раскрыты сроки появления в России семиместного Chery с автоматом

Портал «Китайские автомобили» выяснил у пресс-службы марки, что кроссовер Tiggo 9 хотят привезти в Россию в конце 2023-го или в начале 2024 года. Модификации для нашего рынка не подтверждены; в Поднебесной «девятка» продаётся в пяти комплектациях: у трёх базовых версий передний привод и 7-ступенчатый «робот», у двух топовых — полный привод и классический 8-ступенчатый автомат.

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Chery Tiggo 9 — новый флагман китайской марки. Речь идёт об автомобиле длиной 4,8 метра, который разделил переднеприводную платформу M3X с кроссоверами Exeed RX и VX. Одно из ключевых технических новшеств — появление 8-ступенчатой коробки передач Aisin с гидротрансформатором. Двигатель пока безальтернативен: 2,0-литровая «турбочетвёрка» (261 сила, 400 Нм).

В Китае продажи «девятки» стартовали на этой неделе, стартовая цена — 152 900 юаней (1,74 миллиона рублей) за версию с двухрядным пятиместным салоном и передним приводом. Топ-комплектация с трёхрядным семиместным салоном и полным приводом обойдётся в 209 900 юаней (2,39 миллиона рублей). В будущем у флагмана Chery появится гибридный вариант с силовой установкой C-DM и расходом топлива 4,2 литра на 100 километров.