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Глава АвтоВАЗа раскрыл все подробности о новых моторах для «Нивы»

Глава АвтоВАЗа раскрыл все подробности о новых моторах для «Нивы». В интервью «Коммерсанту» топ-менеджер заявил, что на классическом внедорожнике появится двигатель объёмом 1,6 литра; версия с приставкой Sport получит 16-клапанный агрегат мощностью 122 лошадиные силы. Напрямую моторы не названы, но можно сделать выводы: базовую Niva Legend оснастят «атмосферником» ВАЗ-21129, топ-версию — 1,8-литровой «четвёркой» ВАЗ-21179.

Глава АвтоВАЗа раскрыл все подробности о новых моторах для «Нивы»
© Lada

Максим Соколов заявил, что двигатель объёмом 1,6 литра нужно будет «развернуть по-другому». Следовательно, для «Нивы» адаптируют мотор от переднеприводных моделей Lada. В февральском интервью глава АвтоВАЗа подтвердил, что Niva Legend получит 106-сильный агрегат. В настоящий момент такую мощность развивает 16-клапанный «атмосферник» ВАЗ-21129, знакомый по «Весте» и «Ларгусу».

Что касается Lada Niva Sport, то здесь интриги ещё меньше. Максим Соколов назвал мощность 122 лошадиные силы: на такую отдачу рассчитан только 1,8-литровый мотор ВАЗ-21179. Ранее топ-менеджер пообещал, что «Нива» станет заметно динамичнее, а время разгона с места до 100 километров в час сократится c 17 до 12 секунд.

Глава АвтоВАЗа подтвердил, что с новым двигателем Lada Niva Legend окажется менее шумной. Расширенную моторную гамму следует ждать в 2024 году. Топ-менеджер не сомневается, что заслуженный внедорожник встретит на конвейере полувековой юбилей.

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