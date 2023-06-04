Глава АвтоВАЗа раскрыл все подробности о новых моторах для «Нивы». В интервью «Коммерсанту» топ-менеджер заявил, что на классическом внедорожнике появится двигатель объёмом 1,6 литра; версия с приставкой Sport получит 16-клапанный агрегат мощностью 122 лошадиные силы. Напрямую моторы не названы, но можно сделать выводы: базовую Niva Legend оснастят «атмосферником» ВАЗ-21129, топ-версию — 1,8-литровой «четвёркой» ВАЗ-21179.

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Максим Соколов заявил, что двигатель объёмом 1,6 литра нужно будет «развернуть по-другому». Следовательно, для «Нивы» адаптируют мотор от переднеприводных моделей Lada. В февральском интервью глава АвтоВАЗа подтвердил, что Niva Legend получит 106-сильный агрегат. В настоящий момент такую мощность развивает 16-клапанный «атмосферник» ВАЗ-21129, знакомый по «Весте» и «Ларгусу».

Что касается Lada Niva Sport, то здесь интриги ещё меньше. Максим Соколов назвал мощность 122 лошадиные силы: на такую отдачу рассчитан только 1,8-литровый мотор ВАЗ-21179. Ранее топ-менеджер пообещал, что «Нива» станет заметно динамичнее, а время разгона с места до 100 километров в час сократится c 17 до 12 секунд.