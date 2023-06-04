Первый экземпляр Ferrari Enzo выставили на продажу
Двукратный чемпион Формулы-1 продает самый первый экземпляр суперкара Ferrari Enzo. С 2002 по 2004 годы Ferrari выпустила 400 экземпляров суперкара Enzo, который в наше время является очень ценным автомобилем для коллекционеров. Представители этой модели периодически появляются на мировых аукционах, но экземпляр с предстоящих торгов Monaco Car Auctions может стать самым дорогим образцом Ferrari Enzo в истории аукционов. Всё дело в серийном номере и звёздном владельце машины — на протяжении 12 лет ей владел двукратный чемпион Формулы-1 и бывший гонщик Scuderia Ferrari Фернандо Алонсо.
О причинах, которые сподвигли испанца расстаться с автомобилем, не сообщается. Особенностью суперкара является сертификация Ferrari Classiche Red Book, которая подтверждает аутентичность и особый статус купе — это первый собранный Ferrari Enzo.
Купе с пробегом около 4800 километров окрашено в цвет Rosso Corsa, а салон отделан чёрной алькантарой с прострочкой красной нитью — большинство экземпляров имели интерьер с кожаной или комбинированной обивкой.
За автомобиль устроители торгов рассчитывают выручить 5 000 000 евро, что может сделать Enzo Фернандо Алонсо самым дорогим экземпляром модели в истории. И это при том, что в продаже были машины с меньшим пробегом и даже в заводской упаковке. Напомним, Ferrari Enzo оснащается атмосферным 6-литровым V12 мощностью 660 лошадиных сил и 657 Нм крутящего момента. Разгон до «сотни» занимает 3,3 секунды.