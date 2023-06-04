Первый экземпляр Ferrari Enzo выставили на продажу

Двукратный чемпион Формулы-1 продает самый первый экземпляр суперкара Ferrari Enzo. С 2002 по 2004 годы Ferrari выпустила 400 экземпляров суперкара Enzo, который в наше время является очень ценным автомобилем для коллекционеров. Представители этой модели периодически появляются на мировых аукционах, но экземпляр с предстоящих торгов Monaco Car Auctions может стать самым дорогим образцом Ferrari Enzo в истории аукционов. Всё дело в серийном номере и звёздном владельце машины — на протяжении 12 лет ей владел двукратный чемпион Формулы-1 и бывший гонщик Scuderia Ferrari Фернандо Алонсо.

О причинах, которые сподвигли испанца расстаться с автомобилем, не сообщается. Особенностью суперкара является сертификация Ferrari Classiche Red Book, которая подтверждает аутентичность и особый статус купе — это первый собранный Ferrari Enzo.

Motor.ru

Купе с пробегом около 4800 километров окрашено в цвет Rosso Corsa, а салон отделан чёрной алькантарой с прострочкой красной нитью — большинство экземпляров имели интерьер с кожаной или комбинированной обивкой.

Motor.ru