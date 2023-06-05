Китайский клон Lamborghini Urus встал на конвейер

Суббренд китайского Changan запустил производство клона Lamborghini Urus. Кроссовер Shenlan S7 встал на конвейер города Нанкин в конце мая, пишет Car News China. Автомобиль, в котором угадываются мотивы внешности Urus, будут предлагать в трех версиях: в виде последовательного гибрида и электрокара, а также с установкой, работающей на водородных топливных элементах. Предварительная стоимость — от 169 900 до 239 900 юаней, что равно примерно 1,9-2,7 миллиона рублей по сегодняшнему курсу.

© Motor.ru / Shenlan S7

Shenlan S7 — вторая модель суббренда, запущенного Changan в партнерстве с производителем батарей CATL и техногигантом Huawei. Первым стал лифтбек SL03, с которым кроссовер разделил платформу, а вместе с ней шасси, стиль оформления экстерьера и салон.

Motor.ru / Shenlan S7

Motor.ru / Shenlan S7

Motor.ru / Shenlan S7

Motor.ru / Shenlan S7

В длину S7 достигает 4750 миллиметров, в ширину — 1930 миллиметров, а в высоту — 1625 миллиметров при колесной базе 2900 миллиметров. У него безрамочные двери со спрятанными дверными ручками, двуслойные стекла для лучшей шумоизоляции и 21-дюймовые колесные диски. Также он может похвастаться впечатляющим коэффициентом аэродинамического сопротивления — 0,258 Cd. В салоне установлены 12,3-дюймовый дисплей мультимедиа на чипе Qualcomm Snapdragon и «антигравитационные» кресла.

Чисто электрический вариант приводится в движение 218- либо 258-сильным мотором и проезжает 520-620 километров на одной зарядке (по устаревшему циклу CTLC). Гибридный S7 получил 1,5-литровый «атмосферник» на 95 сил, играющий роль экстендера, и основной электромотор мощностью 238 сил. Запас хода на электричестве — 121 либо 200 километров в зависимости от емкости батареи. Также заявлена водородная версия, но о ней подробностей пока нет.