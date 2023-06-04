Jeep готовит специальный автопилот для бездорожья
Компания Jeep готовит систему беспилотного вождения для бездорожья. Разноообразными автопилотами в наши дни уже никого не удивить — почти все крупные автопроизводители работают над собственными вариантами подобных комплексов. Однако пока все они рассчитаны исключительно на эксплуатацию на асфальтовых дорогах общего пользования, а в Jeep решили пойти дальше и включились в работу над автопилотом для бездорожья. Марка уже вывела на ездовые испытания первые прототипы внедорожников с новой системой. Анонс приурочен к Национальному дню автономных транспортных средств США.
Два прототипа, созданных на базе серийных гибридных внедорожников Jeep Grand Cherokee 4xe, работают в пустыне Моаб. Естественный полигон, где проходит традиционное ежегодное «Пасхальное сафари» марки, отличается крутыми каменистыми склонами с перепадами высот, формирующими идеальные условия для обкатки внедорожного автопилота.
Руководитель отдела искусственного интеллекта и автономного вождения концерна Stellantis Неда Цвиджетич лично проверила новые наработки, которые публично будут представлены летом 2023 года.
Заявлено, что технология беспилотного вождения по бездорожью будет полезна как опытным водителям, которым она позволит расширить навыки езды по пересечённой местности, так и новичкам, не имеющим никакого опыта езды в специфических условиях.