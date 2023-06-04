Jeep готовит специальный автопилот для бездорожья

Компания Jeep готовит систему беспилотного вождения для бездорожья. Разноообразными автопилотами в наши дни уже никого не удивить — почти все крупные автопроизводители работают над собственными вариантами подобных комплексов. Однако пока все они рассчитаны исключительно на эксплуатацию на асфальтовых дорогах общего пользования, а в Jeep решили пойти дальше и включились в работу над автопилотом для бездорожья. Марка уже вывела на ездовые испытания первые прототипы внедорожников с новой системой. Анонс приурочен к Национальному дню автономных транспортных средств США.