$80.88-0.0987.10+0.52

Jeep готовит специальный автопилот для бездорожья

Компания Jeep готовит систему беспилотного вождения для бездорожья. Разноообразными автопилотами в наши дни уже никого не удивить — почти все крупные автопроизводители работают над собственными вариантами подобных комплексов. Однако пока все они рассчитаны исключительно на эксплуатацию на асфальтовых дорогах общего пользования, а в Jeep решили пойти дальше и включились в работу над автопилотом для бездорожья. Марка уже вывела на ездовые испытания первые прототипы внедорожников с новой системой. Анонс приурочен к Национальному дню автономных транспортных средств США.

Jeep готовит специальный автопилот для бездорожья
© Motor.ru

Два прототипа, созданных на базе серийных гибридных внедорожников Jeep Grand Cherokee 4xe, работают в пустыне Моаб. Естественный полигон, где проходит традиционное ежегодное «Пасхальное сафари» марки, отличается крутыми каменистыми склонами с перепадами высот, формирующими идеальные условия для обкатки внедорожного автопилота.

Руководитель отдела искусственного интеллекта и автономного вождения концерна Stellantis Неда Цвиджетич лично проверила новые наработки, которые публично будут представлены летом 2023 года.

Заявлено, что технология беспилотного вождения по бездорожью будет полезна как опытным водителям, которым она позволит расширить навыки езды по пересечённой местности, так и новичкам, не имеющим никакого опыта езды в специфических условиях.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий