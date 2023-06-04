В России появились внедорожники Suzuki Jimny за 3.3 млн рублей

Suzuki Jimny - легендарная модель, которая пользуется популярностью. В Россию привезли автомобили индийской и японской сборки.

Дилерские центры в России начали предлагать к продаже новый Suzuki Jimny. Автомобили привозят в страну по схеме “параллельного импорта”. Отмечается, что машины оборудованы автоматической коробкой передач. Минимальная стоимость составляет 3 300 000 рублей, а максимальная - 3 700 000 рублей.

Длина кузова автомобиля достигает 348 см, ширина - 164.5 см, высота - 172.5 см. Дорожный просвет внедорожника равен 21 см, что позволяет справляться с любыми препятствиями на дороге. Багажное отделение автомобиля вмещает до 377 литров.

Главное преимущество модели - большие углы съезда и въезда, которые соответствуют 37 и 49 градусам. В конструкции внедорожника реализована система полного привода.

Напомним, что официальный дебют модели состоялся в рамках автосалона во Франции в 2019 году. С тех пор дилерские центры в России почти распродали все запасы. Автопроизводитель Suzuki не поставляет машины в РФ официально. Несмотря на это, его продукция в стране пользуется большим спросом.

Сейчас в России представлено 2 модели бренда - Vitara и Jimny. Так, Vitara осталось всего 9 экземпляров. Стоит такая модель от 2 020 000 рублей. Максимальную комплектацию ценили в 2 490 000 рублей.