Tesla Model S Plaid внезапно стала рекордсменом Нюрбургринга

Противостояние Tesla и Porsche за лучшее время Нюрбургринга в классе серийных электромобилей вышло на новый уровень. Обменявшись в прошлом рекордами для своих Model S и Taycan Turbo S, немецкий автопроизводитель вроде бы окончательно застолбил за собой статус рекордсмена «Нордшляйфе». Однако в самом начале нынешнего лета американская марка неожиданно для всех нанесла сокрушительный удар по сопернику и превзошла прежний рекорд немцев разом на 8 секунд.

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Летом 2022 года длинный 20,832-километровый круг по трассе тест-пилот Porsche Ларс Керн проехал за 7:33,35. В тот раз 761-сильный Porsche Taycan Turbo S оказался на две секунды быстрее 1020-сильной Tesla Model S Plaid. Спустя год компания вдруг ответила на это достижение!

Без лишней помпы и громких анонсов Tesla опубликовала видеоролик с кругом по «Нордшляйфе». Tesla Model S Plaid Track Pack под управлением неназванного пилота проехала Нюрбургринг за 7:25,23 — рекорд в классе серийных электромобилей был улучшен разом на восемь с лишним секунд!