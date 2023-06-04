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Tesla Model S Plaid внезапно стала рекордсменом Нюрбургринга

Противостояние Tesla и Porsche за лучшее время Нюрбургринга в классе серийных электромобилей вышло на новый уровень. Обменявшись в прошлом рекордами для своих Model S и Taycan Turbo S, немецкий автопроизводитель вроде бы окончательно застолбил за собой статус рекордсмена «Нордшляйфе». Однако в самом начале нынешнего лета американская марка неожиданно для всех нанесла сокрушительный удар по сопернику и превзошла прежний рекорд немцев разом на 8 секунд.

Tesla Model S Plaid внезапно стала рекордсменом Нюрбургринга
© Motor.ru

Летом 2022 года длинный 20,832-километровый круг по трассе тест-пилот Porsche Ларс Керн проехал за 7:33,35. В тот раз 761-сильный Porsche Taycan Turbo S оказался на две секунды быстрее 1020-сильной Tesla Model S Plaid. Спустя год компания вдруг ответила на это достижение!

Без лишней помпы и громких анонсов Tesla опубликовала видеоролик с кругом по «Нордшляйфе». Tesla Model S Plaid Track Pack под управлением неназванного пилота проехала Нюрбургринг за 7:25,23 — рекорд в классе серийных электромобилей был улучшен разом на восемь с лишним секунд!

В итоге семейный электромобиль оказался на сложнейшей трассе мира быстрее таких суперкаров как Mercedes-Benz SLS AMG Black Series, Pagani Zonda F, Porsche Carrera GT и других моделей. И совсем чуть-чуть Tesla Model S не дотянулась до результатов Ferrari Enzo и Lamborghini Aventador LP700-4.

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