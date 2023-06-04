Внешность нового кроссовера Lexus LBX раскрыли за день до официальной премьеры

Уже совсем скоро у премиальной марки Lexus появится микролитражный кроссовер Lexus LBX. В сеть утекли фотографии автомобиля, который был показана в ходе закрытой премьеры. Официальная премьера новинки должна состояться уже совсем скоро. Новый кроссовер Lexus построен на платформе GA-B, которую он дели с моделью Toyota Yaris Cross. Однако визуально модели очень сильно отличаются друг от друга, так как у них нет общих кузовных панелей. Пр этом машины серьезно унифицированы друг с другом по моторам и ходовой части.