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Внешность нового кроссовера Lexus LBX раскрыли за день до официальной премьеры

Уже совсем скоро у премиальной марки Lexus появится микролитражный кроссовер Lexus LBX. В сеть утекли фотографии автомобиля, который был показана в ходе закрытой премьеры. Официальная премьера новинки должна состояться уже совсем скоро. Новый кроссовер Lexus построен на платформе GA-B, которую он дели с моделью Toyota Yaris Cross. Однако визуально модели очень сильно отличаются друг от друга, так как у них нет общих кузовных панелей. Пр этом машины серьезно унифицированы друг с другом по моторам и ходовой части.

Внешность нового кроссовера Lexus LBX раскрыли за день до официальной премьеры
© ufocar.ru

Официальная премьера кроссовера Lexus LBX должна состояться 5 июня 2023 года в Милане. Однако в ходе закрытого показа некоторые журналисты уже успели ознакомиться с новинкой. Ожидается, что Lexus LBX получит гибридную силовую установку на основе 1,5-литрового трехцилиндрового двигателя, который будет работать в связке с электродвигателем и вариатором. Основным рынком сбыта для малолитражного Lexus станет Европа. Журналисты уже нарекли кроссовер именем New Baby Lexus, что можно перевести, как «Малыш Lexus».

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