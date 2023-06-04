Супергибрид Mercedes-AMG C 63 оказался намного дороже, чем BMW M3. На немецком сайте марки заработал конфигуратор с ценами на седан и универсал c системой E Performance. Базовый вариант с четырёхдверным кузовом стоит без малого 115 тысяч евро, за универсал нужно выложить почти 117 тысяч евро. Для сравнения заднеприводный BMW M3 на «механике» обойдётся в 89 тысяч евро, а полноприводная топ-версия M3 Competition xDrive стоит 100 тысяч евро.

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Mercedes-AMG C 63 S E Performance дебютировал в сентябре прошлого года, но цену объявили только восемь месяцев спустя. У новинки сложная бензин-электрическая силовая установка на основе 2,0-литровой «турбочетвёрки», есть полноуправляемое шасси, впервые появился полный привод.

Пиковая отдача самого мощного С-Класса — 680 сил и 865 Нм крутящего момента, тогда как М3 развивает не больше 510 лошадиных сил и 650 Нм. Однако новинка Mercedes-AMG на четверть тонны тяжелее конкурента от BMW M: снаряжённая масса C 63 S E Performance — 2111 килограммов против 1855 килограммов у M3 Competition xDrive.