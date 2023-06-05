У Toyota Yaris появилась мощная гибридная версия и новый интерьер

Европейский вариант пятидверки Toyota Yaris пережил плановое обновление. С июня хэтчбек доступен к заказу с другой передней панелью, виртуальной «приборкой», модернизированным информационно-развлекательным комплексом и расширенным набором ассистентов активной безопасности. Технический апгрейд — появление 130-сильной гибридной версии, которой положен спортивный пакет GR Sport.

© Motor.ru / Toyota

Покупатели базовых Toyota Yaris заметят, что 9-дюймовый тачскрин входит в стандартное оснащение, а медиасистема обрела функции голосового управления и дистанционных обновлений. Другие улучшения доступны только в богатых комплектациях: у топовых хэтчбеков появилась виртуальная приборная панель диагональю до 12,3 дюйма, а интерфейс «завязан» на 10,5-дюймовый сенсорный дисплей.

Motor.ru / Интерьер обновлённой Toyota Yaris

Улучшены системы активной безопасности: появились новые фронтальная камера и радар, которые распознают не только пешеходов и велосипедистов, но и байкеров. Доработаны автопарковщик и система автоматического торможения, стал более интеллектуальным ассистент, который следит за состоянием водителя.

В гамму добавлен улучшенный гибридный вариант. Принципиально связка бензинового «атмосферника» объёмом 1,5 литра и электромотора не поменялась, но электродвигатель стал более производительным. В итоге пиковая отдача выросла до 130 лошадиных сил и 185 Нм крутящего момента: мощность увеличена на 12 процентов, а тяга — на 31 процент!