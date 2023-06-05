Россияне против самокатов: 59% опрошенных поддержали ограничения на их использование

Усилиями нескольких российских компаний жители многих городов могут легко взять в аренду электросамокат и добраться из точки А в точку Б на скорости до 25 км\ч. Но больше половины россиян видят проблемы в такой доступности городского транспорта

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Большинство россиян, а именно 59%, поддерживают идею запрета использования электросамокатов лицам до 18 лет и ограничения скорости прокатных электросамокатов до 15 км/ч. Эти результаты основаны на исследовании Superjob, в котором приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

Оказалось, что эту идею чаще поддерживают женщины (67% против 54% у мужчин), люди старше 45 лет (68%) и те, у кого есть дети (64% против 56% у тех, кто бездетный). В Санкт-Петербурге поддержку ограничениям высказали 62% жителей, а в Москве — 57%.

Однако 17% опрошенных считают эти ограничения слишком жёсткими, а 9% считают их недостаточно строгими. 15% затруднились дать однозначный ответ. Среди тех, кто считает ограничения слишком жёсткими, доля молодых россиян, до 34 лет, вдвое больше, чем у людей старше 45 лет (27% против 13%).

В конце мая депутаты от партии «Единая Россия» обратились к Минтрансу и МВД с предложением запретить движение на электросамокатах лицам до 18 лет и на пешеходных улицах, а также ограничить скорость до 15 км/ч. Похожие меры предлагается ввести и для электровелосипедов.