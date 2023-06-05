Changan начал продажи роскошного электрического пикапа

На китайский рынок вышел Changan (Lantazhe) EV — очередная модификация рамной модели. Новинка лишена двигателей внутреннего сгорания: ставка сделана на электрическую силовую установку мощностью 177 лошадиных сил и крутящим моментом 350 Нм. Запас хода по щадящему стандарту WLTC — 405 километров, снаряжённая масса — 2030 килограммов, номинальная грузоподъёмность — 950 килограммов.

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Changan Lantop EV внешне и по салону практически не отличается от бензиновых топ-версий: узнать электромобиль можно только по шильдикам, отсутствию выхлопных патрубков или заглянув под машину. «Батарейная» версия предлагается только со стандартной колёсной базой и длиной 5,35 метра.

Основой послужил богато оснащённый пикап с «цифровым» кокпитом, кожаным салоном и светодиодными фарами. Геометрическая проходимость при перехода на электрическую силовую установку не пострадала: углы въезда/съезда равны соответственно 28/25 градусам. Однако полного привода нет: тяга передаётся только на заднюю ось.