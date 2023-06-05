$80.88-0.0987.10+0.52

Changan начал продажи роскошного электрического пикапа

На китайский рынок вышел Changan (Lantazhe) EV — очередная модификация рамной модели. Новинка лишена двигателей внутреннего сгорания: ставка сделана на электрическую силовую установку мощностью 177 лошадиных сил и крутящим моментом 350 Нм. Запас хода по щадящему стандарту WLTC — 405 километров, снаряжённая масса — 2030 килограммов, номинальная грузоподъёмность — 950 килограммов.

Changan начал продажи роскошного электрического пикапа
© Motor.ru / Autohome.com.cn

Changan Lantop EV внешне и по салону практически не отличается от бензиновых топ-версий: узнать электромобиль можно только по шильдикам, отсутствию выхлопных патрубков или заглянув под машину. «Батарейная» версия предлагается только со стандартной колёсной базой и длиной 5,35 метра.

Основой послужил богато оснащённый пикап с «цифровым» кокпитом, кожаным салоном и светодиодными фарами. Геометрическая проходимость при перехода на электрическую силовую установку не пострадала: углы въезда/съезда равны соответственно 28/25 градусам. Однако полного привода нет: тяга передаётся только на заднюю ось.

Дешёвым электрический Changan не назвать: единственная «батарейная» версия стоит 280 тысяч юаней (3,27 миллиона рублей)! Для сравнения базовый бензиновый пикап с задним приводом и «механикой» обойдётся в 100 тысяч юаней (1,16 миллиона рублей), а цены на длиннобазную полноприводную дизельную версию не превышают 156 тысяч юаней (1,82 миллиона рублей). Экспортные перспективы новинки сомнительны.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий