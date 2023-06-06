Российские водители считают, что система ОСАГО требует пересмотра

Около четверти российских водителей откажутся от ОСАГО, если стоимость полиса продолжит расти.

© Motor.ru

Об этом сообщили представители Национального автомоторного союза (НАС), которые провели социологическое исследование среди автомобилистов. При этом больше половины граждан считает, что необходимо вернуть дорожные камеры, фиксирующие превышение средней скорости. Кроме того, автовладельцы выступают за приравнивание средств индивидуальной мобильности к мопедам и мотоциклам.

В опросе приняли участите более тысячи автомобилистов по всей России, из которых 73 процента мужчины. 22 процента респондентов сообщили, что готовы отказаться от оформления ОСАГО, если стоимость полиса вырастет на десять процентов. При этом семь процентов водителей признались, что уже ездят на автомобилях без обязательной страховки.

Вице-президент НАС Антон Шапарин заявил, что сложившаяся система ОСАГО сегодня находится под угрозой. По мнению специалиста, это связано с продолжающимся ростом тарифов, а также размерами компенсаций, которые не покрывают убытки в случае аварии. В связи с этим водители перестают видеть смысл в оформлении полисов.

Эксперты полагают, что решением проблемы может стать реформа системы обязательного страхования с пересмотром принципов формирования тарифов на полис и определения размера возмещения. Кроме того, в качестве альтернативы в НАС предлагали перейти к государственному страхованию ОСАГО.

Что касается камер контроля средней скорости, то за возвращение таких комплексов выступают 59 процентов водителей. С предложением приравнять электросамокаты, моноколеса и другие средства индивидуальной мобильности к мотоциклам и мопедам согласны 69% автомобилистов.