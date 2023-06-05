Гибридный кроссовер BYD Frigate 07 добрался до России

Дилер Fresh привез в Россию гибридный кроссовер BYD Frigate 07 за 4 890 000 рублей, об этом "Российской газете" рассказал директор направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса Максим Солодовник.

"В связи с тем, что спрос на электрокары в нашей стране растет, мы уже давно регулярно расширяем свой ассортимент в данном сегменте. BYD Frigate 07 - пятидверный вседорожник с гибридным двигателем и мощностью 197 л.с.

Он оснащен шестью опциями для обеспечения безопасности водителя и пассажиров, в том числе - системой стабилизации и ABS. Комфортное пребывание в авто обеспечивают 2-зонный климат-контроль, круиз-контроль, бесключевой доступ, бортовой компьютер и еще 8 различных опций. У автомобиля есть панорамная крыша и легкосплавные диски", - отметил Солодовник.

www.autohome.com.cn

www.autohome.com.cn

Длина модели - 4820 мм, ширина - 1920 мм, высота - 1750 мм. Колесная - 2820 мм. Кроссовер является одноклассником Kia Sorento или Hyundai Santa Fe. Шасси - со стойками McPherson спереди и многорычажкой сзади. У выставленного на продажу автомобиля привод передний.