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Шинный завод Bridgestone в Ульяновске может достаться S8 Capital

Российский холдинг S8 Capital собирается приобрести завод японского производителя шин Bridgestone в Ульяновске. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники информации.

Появился претендент на покупку шинного завода Bridgestone в Ульяновске
© vk.com

Отмечается, что переговоры по покупке шинного завода Bridgestone в Ульяновске ведутся с февраля 2023 года, сделка может закрыться до конца текущего года.

О том, что Bridgestone планирует продать свой шинный завод в России, стало известно в октябре 2022 года. В компании этот шаг объяснили всеобщей неопределенностью. По данным бренда, на поиски нового покупателя должно было уйти несколько месяцев.

Производственная мощность завода Bridgestone в Ульяновске составляет 2,4 млн шин в год. Предприятие может производить покрышки с типоразмерами от 13 до 19 дюймов.

Ранее сообщалось, что S8 Capital, развивающий высокотехнологичные сервисы, закрыл сделку по покупке российских активов немецкого производителя шин Continental.

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