Появился претендент на покупку шинного завода Bridgestone в Ульяновске

Шинный завод Bridgestone в Ульяновске может достаться S8 Capital
Российский холдинг S8 Capital собирается приобрести завод японского производителя шин Bridgestone в Ульяновске. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники информации.
Отмечается, что переговоры по покупке шинного завода Bridgestone в Ульяновске ведутся с февраля 2023 года, сделка может закрыться до конца текущего года.
О том, что Bridgestone планирует продать свой шинный завод в России, стало известно в октябре 2022 года. В компании этот шаг объяснили всеобщей неопределенностью. По данным бренда, на поиски нового покупателя должно было уйти несколько месяцев.
Производственная мощность завода Bridgestone в Ульяновске составляет 2,4 млн шин в год. Предприятие может производить покрышки с типоразмерами от 13 до 19 дюймов.
Ранее сообщалось, что S8 Capital, развивающий высокотехнологичные сервисы, закрыл сделку по покупке российских активов немецкого производителя шин Continental.