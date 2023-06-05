Появился претендент на покупку шинного завода Bridgestone в Ульяновске

Российский холдинг S8 Capital собирается приобрести завод японского производителя шин Bridgestone в Ульяновске. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники информации.

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Отмечается, что переговоры по покупке шинного завода Bridgestone в Ульяновске ведутся с февраля 2023 года, сделка может закрыться до конца текущего года.

О том, что Bridgestone планирует продать свой шинный завод в России, стало известно в октябре 2022 года. В компании этот шаг объяснили всеобщей неопределенностью. По данным бренда, на поиски нового покупателя должно было уйти несколько месяцев.

Производственная мощность завода Bridgestone в Ульяновске составляет 2,4 млн шин в год. Предприятие может производить покрышки с типоразмерами от 13 до 19 дюймов.