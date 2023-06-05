Hyundai Creta 2024 замечен на тестах

В частности, Autocar India считает, что новая спецификация Creta N-Line будет использовать тот же двигатель с турбонаддувом, что и новый Solaris/Verna. Влияние Solaris может распространяться и на экстерьер: кроссовер получил большую решетку радиатора измененной формы, встроенные фары и световую полосу чуть ниже края капота. Шаблоны ДХО могут быть Н-образными, как на грядущем Hyundai Exter.