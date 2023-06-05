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Hyundai Creta 2024 замечен на тестах

Hyundai скоро обновит свой кроссовер Creta. Ходят слухи, что он может получить новый двигатель вместе с визуальным ремонтом.

Hyundai Creta 2024 замечен на тестах
© ПроКроссовер.ру

В частности, Autocar India считает, что новая спецификация Creta N-Line будет использовать тот же двигатель с турбонаддувом, что и новый Solaris/Verna. Влияние Solaris может распространяться и на экстерьер: кроссовер получил большую решетку радиатора измененной формы, встроенные фары и световую полосу чуть ниже края капота. Шаблоны ДХО могут быть Н-образными, как на грядущем Hyundai Exter.

В Индии текущая модель Creta предлагается с бензиновым двигателем без наддува и турбодизелем. Если фейслифтинг принесет с собой упомянутую выше трансмиссию Solaris, это будет означать 160 л.с.

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