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В России снова продают бюджетные модели Chevrolet: сколько они стоят

В России продают бюджетные Chevrolet Lacetti, Cobalt и Nexia за 1,4-1,8 миллиона рублей.

В наличии у тюменского дилера появились модели Chevrolet, сообщает «Российская газета». Самое свежее объявление о продаже седана Chevrolet Lacetti 2023 года, он оценен в 1 799 900 рублей. У того же продавца есть и Сobalt 2023 года за 1 500 000 рублей, а также Nexia 2022-го стоимостью 1 399 900 рублей.

Бюджетные модели Chevrolet официально продавались в России — линейка была представлена Nexia, Spark и Cobalt, которые производятся в Узбекистане. В середине апреля 2022 года General Motors, который владеет брендом Chevrolet, объявил об окончательном уходе с российского рынка, после чего поставки новых автомобилей прекратились. Однако параллельный импорт и упрощенная схема ввоза вновь открыли путь в Россию для таких машин.

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Объявления о продаже бюджетных моделей Chevrolet начали появляться на классифайдах в конце 2022 года. Например, тогда Сobalt можно было купить за 1 050 000-1 499 000 рублей в зависимости от комплектации, а седан Nexia образца 2021 и 2022 годов был доступен за 1 200 000-1 375 000 рублей.

Сейчас модели стоят уже дороже. Согласно объявлениям, размещенным на Drom.ru, в Тюмени Chevrolet Lacetti 2023 года, оснащенный 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 106 лошадиных сил и автоматом, стоит без малого 1,8 миллиона. Причем продавец утверждает, что это «первый автомобиль в России» и обещает гарантию три года или 100 тысяч километров пробега, а на кузов — пять лет или 150 тысяч километров.

Прошлогодняя Nexia без пробега оценена в 1 399 900 рублей, она укомплектована тем же двигателем, что и Lacetti, но он работает в связке с механической коробкой передач. А Chevrolet Cobalt 2023 года с аналогичным мотором и автоматом обойдется в 1 500 000 рублей.

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