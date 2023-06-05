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Партию Tesla Model Y отправляют в ремонт из-за отваливающегося руля

В США отзывают 137 экземпляров Tesla Model Y из-за опасного дефекта — у машин во время движения руль может отсоединиться от рулевой колонки. Известно как минимум о нескольких подобных случаях: автопроизводитель получил не менее четырех гарантийных претензий, которые могут быть связаны с этой неисправностью.

Партию Tesla Model Y придется отправить в ремонт
© Motor.ru / Tesla Model Y

Последний известный инцидент произошел в январе 2023 года. Владелец Tesla Model Y рассказал, что руль электрокара внезапно оторвался во время езды по шоссе и остался висеть на проводах. По счастливому стечению обстоятельств это не привело к ДТП — водитель смог остановить электрокар на обочине. Машину, с момента покупки которой прошла всего неделя, отвезли в сервисный центр.

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) инициировала расследование по итогу инцидента, и в результате обязала Tesla отозвать потенциально опасные электрокары — автопроизводителю предстоит проверить и, при необоримости, отремонтировать машины за свой счет. Отзыв затрагивает 137 экземпляров Model Y, лишь у 10 процентов из которых может отвалиться руль.

Проблема кроется в креплении рулевого колеса к колонке, которое может быть недостаточно надежно зафиксировано. Эта деталь и будет проверена в сервисных центрах.

Стоит отметить, что проблема характерна не только для Model Y. В 2020 году руль на ходу оторвался у Model 3. Машина также была новой и, как выяснилось позднее, дело тоже было в болте, крепящем руль к колонке, — его попросту забыли прикрутить.

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