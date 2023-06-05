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Фотофакт: дилеры начали получать новые Lada Vesta

Первые Lada Vesta NG начали поступать к дилерам, об этом сообщает RCI News. На фото, которые опубликованы в Сети, представлен автомобиль в комплектации Life. При этом литые диски на 16 дюймов доступны опционально. Седан оснащается 16-клапанником ВАЗ-21129 (106 л.с. и 148 Нм) и 5-ступенчатой "механикой" ВАЗ-21807.

Дилеры начали получать новые Lada Vesta
© Российская Газета
RCI News
RCI News
RCI News
RCI News

Рекомендованная розничная цена такой машины составляет 1 400 900 рублей. При этом продавец вряд ли обойдется без "допов".

Напомним, отгрузка товарных автомобилей Lada Vesta NG в дилерские центры стартовала 31 мая. АвтоВАЗ выпустил необходимый запас из более 6 500 машин.

Семейство новой Lada Vesta представлено седаном и универсалом, а также их Cross-версиями. Линейка силовых агрегатов состоит из 90-сильного 8-клапанного двигателя 1,6 литра и 106-сильного 16-клапанного мотора аналогичного объема, оба работают в паре с 5-ступенчатой МКП. Силовой агрегат 1,8 литра (122 л.с.), который будет трудиться с вариатором, появится на флагмане АвтоВАЗа в первом квартале 2024 года. Тогда же автомобиль обзаведется и ESP.

Модель предложат от 1 239 900 рублей до 1 689 900 рублей.

В будущем семейство Lada Vesta нового поколения может расшириться за счет появления удлиненной версии Signature.

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