За пять месяцев АвтоВАЗ увеличил продажи на 72,2%

По итогам мая 2023 года официальными дилерами Lada в России было реализовано 23 904 коммерческих и пассажирских автомобилей бренда, что на 297,6% выше, чем в мае 2022 года. Всего за пять месяцев в нашей стране продано 115 779 Lada, что на 72,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года, об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в "Российскую газету".

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Значительный рост продаж "мая к маю" обусловлен эффектом низкой базы, который отмечался годом ранее в связи с пиком кризиса на российском автомобильном рынке.

Lada Granta, самая массовая и доступная модель бренда, была продана в количестве 17 041 единицы (+639% к маю 2022 года).

Niva Legend в мае разошлась тиражом 2 945 автомобилей. Этот результат на 200,2% превышает майские итоги прошлого года. Также в мае 2023 года был продан 3 431 внедорожник Niva Travel, что на 298% выше результатов мая прошлого года.

В то же время ранее сообщалось, что компания ускорила подготовку к старту производства машин в Санкт-Петербурге и намерена начать выпуск автомобилей под брендом Lada в городе на Неве уже 14 июня текущего года. Ожидается, что первым на конвейер встанет кроссовер FAW Bestune Т77.

АвтоВАЗ прорабатывает производственный план на следующих год, согласно которому совокупные объёмы выпуска автомобилей на всех площадках могут достичь 560 000 единиц.