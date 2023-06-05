$80.88-0.0987.10+0.52

Выставлен на продажу уникальный автодом на базе ЗИЛ

На портале Avito появилось объявление продаже за 3 000 000 рублей уникального автодома, сделанного на базе ЗИЛ 131.

Выставлен на продажу уникальный автодом на базе ЗИЛ
© РИА Новости

Автомобиль 1983 года выпуска оснащен дизельным 7,0-литровым V-образным двигателем мощностью 200 л.с. и механической коробкой передач. У машины полный привод, а пробег, по заверению продавца, всего 1500 км.

На представленных в объявлении фотографиях видно, что внутри автодома кухня с раковиной, два диванчика, стол и телевизор. Салон автомобиля перетянут бежевой кожей.

ЗИЛ 131 выпускался в период с 1966 по 2002 годы.

Avito
Avito
Avito

Ранее москвич выставил на продажу коллекционный жетон из ресторана быстрого питания «Макдоналдс» за 1 млрд рублей. Согласно объявлению на Avito, всего было продано 100 таких жетонов, выпущенных в честь 30-летия с открытия ресторана в России.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий