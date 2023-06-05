Выставлен на продажу уникальный автодом на базе ЗИЛ
На портале Avito появилось объявление продаже за 3 000 000 рублей уникального автодома, сделанного на базе ЗИЛ 131.
Автомобиль 1983 года выпуска оснащен дизельным 7,0-литровым V-образным двигателем мощностью 200 л.с. и механической коробкой передач. У машины полный привод, а пробег, по заверению продавца, всего 1500 км.
На представленных в объявлении фотографиях видно, что внутри автодома кухня с раковиной, два диванчика, стол и телевизор. Салон автомобиля перетянут бежевой кожей.
ЗИЛ 131 выпускался в период с 1966 по 2002 годы.
Ранее москвич выставил на продажу коллекционный жетон из ресторана быстрого питания «Макдоналдс» за 1 млрд рублей. Согласно объявлению на Avito, всего было продано 100 таких жетонов, выпущенных в честь 30-летия с открытия ресторана в России.