Китай ищет способы стимулировать продажи электромобилей

Китайские власти планируют расширение господдержки покупок электрокаров. Как отмечает издание SPEEDME.RU, данная политика направлена на то, чтобы как можно быстрее выйти из постпандемического периода с его не самыми большим продажами.

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В рамках данной стратегии, Китай намерен расширить и оптимизировать льготы по налогу на покупку ТС на более экологичных источниках энергии. Таким образом, для китайских покупателей могут продлить налоговые льготы на приобретение электрокаров и подключаемых гибридов стоимостью до 300 тысяч юаней (чуть больше 42 тысяч долларов США).