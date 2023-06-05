Китай ищет способы стимулировать продажи электромобилей

Китай планирует расширить налоговые льготы для электромобилей из-за замедления роста продаж
Китайские власти планируют расширение господдержки покупок электрокаров. Как отмечает издание SPEEDME.RU, данная политика направлена на то, чтобы как можно быстрее выйти из постпандемического периода с его не самыми большим продажами.
В рамках данной стратегии, Китай намерен расширить и оптимизировать льготы по налогу на покупку ТС на более экологичных источниках энергии. Таким образом, для китайских покупателей могут продлить налоговые льготы на приобретение электрокаров и подключаемых гибридов стоимостью до 300 тысяч юаней (чуть больше 42 тысяч долларов США).
Следует отметить, что китайские власти уже более 10 лет продвигают собственную индустрию электрических транспортных средств. Потребители получают щедрые льготы, а автопроизводители - субсидии.