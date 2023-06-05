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Юрист Соловьев объяснил порядок вступления в наследование автомобиля

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью RT дал оценку идее депутата Госдумы Евгения Федорова освободить на год от транспортного налога граждан, унаследовавших автомобиль. По словам собеседника агентства, инициативу необходимо подкрепить статистикой.

Юрист оценил идею освободить от транспортного налога унаследованные авто
© Газета.Ru

«Инициатива не подкреплена статистическими данными, сколько человек, не имеющих водительских удостоверений, ежегодно вступают в наследование. К какой категории граждан они относятся с точки зрения социального статуса и обеспечения. Сколько таких граждан уже имеют льготу по транспортному налогу. К какому объему выпадающих доходов региональных бюджетов это может привести», — отметил юрист.

Он добавил, что наследополучатель в случае сомнений может отказаться от наследства целиком.

Выступая с данной инициативой Федоров отметил, что, зачастую, унаследованный автомобиль реализуется в первый год пользования. А в случае, если у нового владельца нет водительского удостоверения, ему необходимо потратить значительное время на обучение, в ходе которого транспортное средство не будет эксплуатироваться, добавил он.

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