Юрист оценил идею освободить от транспортного налога унаследованные авто

«Инициатива не подкреплена статистическими данными, сколько человек, не имеющих водительских удостоверений, ежегодно вступают в наследование. К какой категории граждан они относятся с точки зрения социального статуса и обеспечения. Сколько таких граждан уже имеют льготу по транспортному налогу. К какому объему выпадающих доходов региональных бюджетов это может привести», — отметил юрист.

Выступая с данной инициативой Федоров отметил, что, зачастую, унаследованный автомобиль реализуется в первый год пользования. А в случае, если у нового владельца нет водительского удостоверения, ему необходимо потратить значительное время на обучение, в ходе которого транспортное средство не будет эксплуатироваться, добавил он.