Эксперты сравнили индийские, китайские и российские автомобили

Названы индийские автомобили, которые могут быть востребованы в России. Эксперты также сравнили их с китайскими конкурентами и моделями АвтоВАЗа.

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Как говорится в исследовании "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие"), которое есть в распоряжении "Российской газеты", существенную долю рынка Индии занимают местные производители, самые популярные из которых - Tata Motors, Mahindra & Mahindra, Ashok Leyland, Force Motors и Eicher Motors.

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Интерес у россиян может вызвать кроссовер Tata Harrier, схожий по дизайну с кроссоверами Hyundai. Он является сильно адаптированной и удешевленной версией Land Rover Discovery Sport, что неудивительно, поскольку компания владеет концерном Jaguar Land Rover. Кроме упомянутого Harrier, Tata сегодня производит современные кроссоверы Nexon и Punch, которые могут быть востребованы и в нашей стране.

Mahindra Bolero уже морально устарел и вряд ли заинтересует отечественного автолюбителя, чего не скажешь о новом Mahindra Scorpio, который в последнем поколении представлен в приятном современном дизайне. Именно его в свое время планировали собирать в Нижнем Новгороде для конкуренции с УАЗ "Патриот".

Компактный хэтчбек Maruti Suzuki Alto может с успехом заменять тольяттинскую марку Lada. Модель присутствует на индийском рынке уже 23 года, из них 16 лет была абсолютным бестселлером из-за своей предельно низкой цены. В Индии она стоит в пересчете по курсу порядка 300 тыс. рублей, а с учетом доставки, оснащения и таможенных сборов может вписаться в 600 тыс. рублей при российских продажах, что значительно дешевле той же Lada от 1 млн рублей.

По мнению экспертов "Открытие Авто", индийские марки могут "зайти с цены", если они справятся с таможенными издержками и расходами на логистику. Определяющим станет соотношение качества, оснащенности и прочих важных характеристик со средней стоимостью на рынке. Главными и основными конкурентами индийских машин должны стать отечественные модели и самые дешевые китайские. Пока у индусов нет реноме надежности, поэтому ценник должен быть оправданным. Большой вопрос - доступность запасных деталей и общий уровень обслуживания. Дорогие комплектующие, если их еще придется ждать, быстро отпугнут потенциальных покупателей.

Таким образом, ближайшее будущее индийских марок видится скорее в адаптации для России дешевых бестселлеров, как это сейчас делают некоторые китайские компании. Правда, у автопрома Поднебесной пока не получается конкурировать ценой с ведущим брендом АвтоВАЗа, а вот у индусов шансы есть, ведь их исходные модели дешевле. Достаточно взять что-нибудь бюджетное и добавить нужные для нашего покупателя опции. Зайти на российский авторынок в таком случае может получиться именно через эконом-сегмент, ведь именно в нем сейчас сосредоточены основные продажи (рейтинги Lada Granta этот тезис подтверждают). Именно так когда-то Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и Renault Logan перетянули на себя большую долю масс-сегмента, до этого состоявшего только из российского автопрома.

По оценкам экспертов "Открытие Авто", в перспективе ближайших пяти пробных лет индийские компании смогут закрепиться на отечественном рынке. В таком случае их процент от продаж должен быть в районе пяти, максимум, десяти процентов. Примерно в таком диапазоне сейчас видятся возможности этих производителей. Очевидно, что сами индийские компании дадут себе тестовый период, после которого будут подводить итоги присутствия в России. Возможно, что из нескольких марок на постоянной основе останется самая сильная, а остальные с переменным успехом будут пробовать закрепиться на российским авторынке с парой моделей.

При этом стоит отметить, что даже в случае локального успеха индийские автомобили быстро подберутся к границе влияния Поднебесного автопрома. Китайские бренды могут дать разнообразие, стиль, качество и конкурентную цену. Индусам нужно будет соответствовать, а это дорого и долго. Реальнее выглядит перспектива конкуренции с отечественной Lada, у которой машины из Индии могут попытаться отобрать часть потенциальных клиентов. Привлечь "индусы" смогут ценой, свежим видом и оснащением, которое должно быть, как минимум, не хуже, чем у Lada.