В Hyundai рассказали, когда появятся летающие машины
Босс Hyundai анонсировал появление летающих автомобилей к концу десятилетия.
В интервью Top Gear глава Hyundai в Великобритании Майкл Коул осторожно предсказал запуск внутригородских воздушных перевозок. На первых порах машины будут перемещать грузы, однако возможны и пассажирские перевозки — ближе к концу декады и в меньших масштабах. Южнокорейский автогигант, который давно занимается воздушным транспортом, уже договаривается с британским правительством о его запуске.
Hyundai не раз показывала прототипы похожих на крупные дроны летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL). Специальное подразделение для их разработки появилось в 2019 году, а его главой стал выходец из NASA Шин Чжевон.
Компании уже удалось достичь соглашения с городским советом Ковентри и правительством Великобритании о создании центра под названием Air One — взлетно-посадочного пункта для VTOL и различных беспилотников.
В 2022 году Hyundai объединила усилия с Rolls-Royce, который согласился поделиться своим опытом в авиации. Показанный ими прототип-капсула летательного аппарата на водороде должен обрести статус рабочего концепта к 2025 году. В серию он может не пойти, но станет витриной плюсов водородной установки.
Два года назад Hyundai спрогнозировала появление первых летающих такси уже в 2025 году: их собирались ввести в эксплуатацию в крупнейших аэропортах США. Машины вместимостью от пяти до шести человек должны будут забирать пассажиров из загруженных городских центров и перевозить в хабы возле аэропортов — центры связи наземного и воздушного транспорта.