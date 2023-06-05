В Hyundai рассказали, когда появятся летающие машины

Босс Hyundai анонсировал появление летающих автомобилей к концу десятилетия.

© Motor.ru / Hyundai eVTOL

В интервью Top Gear глава Hyundai в Великобритании Майкл Коул осторожно предсказал запуск внутригородских воздушных перевозок. На первых порах машины будут перемещать грузы, однако возможны и пассажирские перевозки — ближе к концу декады и в меньших масштабах. Южнокорейский автогигант, который давно занимается воздушным транспортом, уже договаривается с британским правительством о его запуске.

Hyundai не раз показывала прототипы похожих на крупные дроны летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL). Специальное подразделение для их разработки появилось в 2019 году, а его главой стал выходец из NASA Шин Чжевон.

Компании уже удалось достичь соглашения с городским советом Ковентри и правительством Великобритании о создании центра под названием Air One — взлетно-посадочного пункта для VTOL и различных беспилотников.

В 2022 году Hyundai объединила усилия с Rolls-Royce, который согласился поделиться своим опытом в авиации. Показанный ими прототип-капсула летательного аппарата на водороде должен обрести статус рабочего концепта к 2025 году. В серию он может не пойти, но станет витриной плюсов водородной установки.