Возобновились поставки новых автомобилей Honda на российский рынок

Сайт «Авторевю» рассказал о возобновлении поставок новых автомобилей Honda в Россию. Машины везут из Китая.

Японская Honda решила уйти с российского автомобильного рынка ещё в конце 2020 года — задолго до всех политических событий и санкций. В 2022 году дилеры распродали имевшиеся запасы машин, но представительство марки продолжало работу, обеспечивая поставки запчастей и гарантийную поддержку.

Расцвет «Хонды» на нашем рынке пришёлся на 2008 год, когда было продано 89 тысяч машин марки. Официальный результат 2022 года — лишь 368 реализованных автомобилей

А теперь Honda вновь активизировалась в России. В Москве зарегистрирована новая компания-импортёр (по тому же адресу, что и официальное представительство), которая начала поставки автомобилей китайского производства. На технику предоставляется трёхлетняя гарантия импортёра — в отличие от машин других марок, ввозимых по «параллельному импорту» с условной дилерской гарантией.

Немногочисленные дилеры «Хонды» сейчас предлагают несколько моделей, ранее не представленных на российском рынке. Большая часть предложений — кроссоверы Vezel, ZR-V и CR-V.

Honda Vezel — это компактный переднеприводный паркетник, оснащённый атмосферным мотором объёмом 1,5 литра (124 л. с.) и вариатором. Цены начинаются с 3,6 млн рублей.

Honda Vezel

Более крупный кроссовер Honda ZR-V тоже имеет исключительно передний привод, а под капотом у него стоит турбодвигатель 1.5 мощностью 182 л. с. и вариатором. Цена — от 3,6 млн рублей.

Honda ZR-V

Модель Honda CR-V хорошо известна в России, но сейчас в продаже появляются кроссоверы нового поколения образца 2022 года. На машины ставят турбомотор объёмом 1,5 литра (193 л. с.) и вариатор, привод может быть передним или полным. Стоимость автомобиля — от 5,1 млн рублей.

Honda CR-V шестого поколения