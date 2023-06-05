В Сеть утекли фотографии обновленного Kia Picanto

Рестайлинговый хэтчбек Kia Picanto с дизайном «под EV9» дебютирует до конца года.

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Очередной рестайлинг принесет модели новое лицо в стиле электрического кроссовера EV9, а также электрифицированную гамму силовых установок. Также Picanto могут оснастить расширенным перечнем активных систем безопасности, от мониторинга слепых зон до удержания в полосе.

Компания Kia готовит очередное обновление хэтчбека Picanto. И судя по слитым в Сеть снимкам, облик модели хотят привести в соответствие со стилистикой старших моделей. Например, в оформлении передней части кузова ситикара имеются явные отсылки к EV9 и новому прочтению фирменного «лица тигра». Тут и вертикальные фары (которые впервые полностью светодиодные), и хромированная перемычка между ними, а также имитация воздухозаборников в бампере.

Motor.ru / Korean Car Blog

Motor.ru / Korean Car Blog

Аналогичным образом будет оформлена и корма обновленного Picanto. А вот в гамме двигателей ожидаемо появятся «мягкие» гибриды. Сегодня таких силовых установок нет даже на европейском рынке, где хэтчбек предлагают либо с «атмосферником» 1.0 DPi (67 л.с., 96 Нм), либо с турбомотором 1.0 T-GDi (100 л.с., 172 Нм). Коробок передач две — пятиступенчатая «механика» и «робот» AMT, вытеснявший после рестайлинга в 2020-м древний четырёхдиапазонный автомат.