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Обновленный Kia Picanto: первые фотографии

Рестайлинговый хэтчбек Kia Picanto с дизайном «под EV9» дебютирует до конца года.

В Сеть утекли фотографии обновленного Kia Picanto
© Motor.ru / Korean Car Blog

Очередной рестайлинг принесет модели новое лицо в стиле электрического кроссовера EV9, а также электрифицированную гамму силовых установок. Также Picanto могут оснастить расширенным перечнем активных систем безопасности, от мониторинга слепых зон до удержания в полосе.

Компания Kia готовит очередное обновление хэтчбека Picanto. И судя по слитым в Сеть снимкам, облик модели хотят привести в соответствие со стилистикой старших моделей. Например, в оформлении передней части кузова ситикара имеются явные отсылки к EV9 и новому прочтению фирменного «лица тигра». Тут и вертикальные фары (которые впервые полностью светодиодные), и хромированная перемычка между ними, а также имитация воздухозаборников в бампере.

Motor.ru / Korean Car Blog
Motor.ru / Korean Car Blog

Аналогичным образом будет оформлена и корма обновленного Picanto. А вот в гамме двигателей ожидаемо появятся «мягкие» гибриды. Сегодня таких силовых установок нет даже на европейском рынке, где хэтчбек предлагают либо с «атмосферником» 1.0 DPi (67 л.с., 96 Нм), либо с турбомотором 1.0 T-GDi (100 л.с., 172 Нм). Коробок передач две — пятиступенчатая «механика» и «робот» AMT, вытеснявший после рестайлинга в 2020-м древний четырёхдиапазонный автомат.

Также стоит ждать расширения списка ассистирующей электроники. Сайт Korean Car Blog предполагает, что на Picanto появятся система мониторинга слепых зон, контроль поперечного трафика при движении задним ходом, ассистент удержания в полосе и функция контроля за состоянием водителя. Когда Kia представит обновленный хэтчбек, пока неизвестно. Но, скорее всего, это произойдет до конца года.

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