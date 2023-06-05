УАЗ "Пикап" получил новую комплектацию за 1,78 млн рублей

Ульяновский автозавод объявил о выходе "Пикапа" в новой комплектации - Base Икар с пакетом Limited. Список стандартного оборудования был расширен, что соответствующим образом сказалось на стоимости.

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Основные отличие УАЗ "Пикап" Base Икар с пакетом Limited заключаются в легкосплавных дисках диаметром 16 дюймов, ручках дверей и корпусах зеркал в цвет кузова, наличии кондиционера, подогревов сидений, рулевого колеса, наружных зеркал и лобового стекла, подушек безопасности водителя и переднего пассажира, передних сидений новой конструкции с продольной регулировкой (кресло водителя также регулируется по высоте), воздуховода в тоннеле пола для задних пассажиров, климат-контроле, пневмоупорах капота, мультимедиа с экраном 7 дюймов и встроенным навигатором с картами РФ, Беларуси и Казахстана, камеры заднего вида, 4-хстрелочной комбинацией приборов с функцией бортового компьютера с подсветкой белого цвета и хромированными ободками.

Также УАЗ "Пикап" Base Икар Limited имеет небольшие особенности декора (шильдик, накладка заднего борта) и салон, отделанный комбинацией искусственной кожи и ткани.

Силовой агрегат изменений не претерпел: "Пикап" оснащён бензиновым двигателем "ЗМЗ Про" объёмом 2,7 литра и мощностью 149,6 л.с. и 5-ступенчатой МКП.

Цены на новинку - 1 780 000 рублей за версию экокласса "Евро-2" и 1 810 000 рублей за версию "Евро-5". Таким образом, доплата составляет 225 и 235 тысяч рублей соответственно.