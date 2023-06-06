Водителям запретят лечиться за рулем

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки к ст. 12.8 КоАП, подразумевающие лишение прав за вождение в нетрезвом виде. Наказание могут ввести за употребление препаратов, ухудшающих реакцию водителя, но не являющихся наркотиками, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ассоциации юристов России (АЮР).

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Ряд лекарств, которые входят в списки наркотических либо психотропных, способны замедлить реакцию и снизить внимательность водителя. Сейчас их употребление за рулем никак не регулируется. Новый законопроект должен устранить этот правовой пробел, поясняют в АЮР.

Перечень лекарств, прием которых приравняют к употреблению алкоголя и наркотиков, должно утвердить правительство. В него могут включить анестетики, противоэпилептические препараты, снотворные, седативные средства и другие. Вместе с тем будут внесены изменения в процедуру медицинского освидетельствования.