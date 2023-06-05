Названа предварительная стоимость новой трассы от Урала до Черного моря

Индикативная стоимость нового строительства скоростной автомагистрали, которая должна связать Урал и юг России, рассчитана на уровне 2,2 трлн руб. Об этом «Ведомостям» рассказал первый заместитель председателя правления «Автодора» Игорь Коваль.

Ожидается, что автомагистраль Екатеринбург – Челябинск – Уфа – Тольятти – Саратов – Волгоград – Краснодар свяжет более десяти англомераций и упростит перевозку грузов из Китая, Ирана и Индии.

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Протяженность «Юго-западной хорды», которая пойдет по правому берегу Волги, около 1500 км. Возможно ответвление от Волгограда в сторону Астрахани и к портам Каспийского моря. Это еще 500 км. Суммарно из этих 2000 км на новое строительство будет приходиться 1158 км дорог, которые обойдутся примерно в 1,2 трлн руб., пояснил Коваль.

На ряде участков маршрута предполагается реконструкция. Магистраль должна сократить время в пути от Екатеринбурга до Краснодара с 36 до 24 часов.

При этом первый зампред правления госкомпании «Автодор» в кулуарах Форума дорожных инициатив уточнил, что в составе хорды выделены три основных участка нового строительства: от Тольятти до Саратова, от Саратова до Волгограда и от Волгограда до Краснодара. Все они будут платными для проезда автотранспорта, пишет «Интерфакс».

«Наибольшая среднесуточная интенсивность по трафику - от 9-10 до 14 тыс. транспортных средств в перспективе 2035 года - это участок от Волгограда до Краснодара», - пояснил Игорь Коваль.

Коваль также обратил особое внимание на то, что стоимость дороги пока индикативная, то есть рассчитана по объектам-аналогам, а реальная цифра может быть озвучена только по итогам проектно-изыскательских работ.

При этом ведется и подготовка отдельного технико-экономического обоснования проекта «Меридиан», который изначально планировался как транзитная платная магистраль от МАПП «Сагарчин» на границе с Казахстаном до Смоленска по территории восьми регионов: Оренбургской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Брянской и Смоленской областей. Финальный вариант трассы был выбран в длине 1,4 тыс. км - от МАПП «Озинки» на границе с Казахстаном до выхода на трассу на Гомель.

«До 50% в структуре трафика может составлять транзитный трафик китайских грузов, и среднеазиатских в том числе», - пояснил Игорь Коваль.

Когда именно начнется строительство дорог, пока неизвестно, так как нет определенности с финансированием и привлечением внебюджетных средств, уточнил он.