Стал известен срок перезапуска самой экономичной версии Lada Vesta

Производство Lada Vesta CNG (Compressed Natural Gas) будет перезапущено на заводе фирмы АТС в середине следующего года. Точная дата станет известна ближе к концу 2023 года, сообщает Telegram-канал "Автопоток".

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Основная проблема перезапуска этой версии - необходимость калибровок под новый блок управления двигателем.

Vesta CNG может использовать в качестве топлива как бензин, так и метан. Баллон емкостью 90 л, рассчитанный на 18 кубометров газа, расположен в багажнике машины позади спинки заднего дивана.

Полностью заправленный автомобиль способен проехать более 1000 километров без дозаправки. В случае, когда газ в баллонах заканчивается, происходит автоматический перевод питания двигателя на бензин.

Ранее серийные битопливные Vesta предлагались с 1,6-литровым мотором ВАЗ-21129 и 5-ступенчатой механикой.