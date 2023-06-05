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Стало известно, когда начнут выпускать самую экономичную Lada Vesta

Производство Lada Vesta CNG (Compressed Natural Gas) будет перезапущено на заводе фирмы АТС в середине следующего года. Точная дата станет известна ближе к концу 2023 года, сообщает Telegram-канал "Автопоток".

Стал известен срок перезапуска самой экономичной версии Lada Vesta
© Российская Газета

Основная проблема перезапуска этой версии - необходимость калибровок под новый блок управления двигателем.

Vesta CNG может использовать в качестве топлива как бензин, так и метан. Баллон емкостью 90 л, рассчитанный на 18 кубометров газа, расположен в багажнике машины позади спинки заднего дивана.

Полностью заправленный автомобиль способен проехать более 1000 километров без дозаправки. В случае, когда газ в баллонах заканчивается, происходит автоматический перевод питания двигателя на бензин.

Ранее серийные битопливные Vesta предлагались с 1,6-литровым мотором ВАЗ-21129 и 5-ступенчатой механикой.

Сейчас сеймество Lada Vesta NG представлено седаном и универсалом, а также их Cross-версиями. Линейка силовых агрегатов состоит из 90-сильного 8-клапанного двигателя 1,6 литра и 106-сильного 16-клапанного мотора аналогичного объема, оба работают в паре с 5-ступенчатой МКП. Стоимость модели начинается от 1 239 900 рублей.

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