Стал известен срок перезапуска самой экономичной версии Lada Vesta

Стало известно, когда начнут выпускать самую экономичную Lada Vesta
Производство Lada Vesta CNG (Compressed Natural Gas) будет перезапущено на заводе фирмы АТС в середине следующего года. Точная дата станет известна ближе к концу 2023 года, сообщает Telegram-канал "Автопоток".
Основная проблема перезапуска этой версии - необходимость калибровок под новый блок управления двигателем.
Vesta CNG может использовать в качестве топлива как бензин, так и метан. Баллон емкостью 90 л, рассчитанный на 18 кубометров газа, расположен в багажнике машины позади спинки заднего дивана.
Полностью заправленный автомобиль способен проехать более 1000 километров без дозаправки. В случае, когда газ в баллонах заканчивается, происходит автоматический перевод питания двигателя на бензин.
Ранее серийные битопливные Vesta предлагались с 1,6-литровым мотором ВАЗ-21129 и 5-ступенчатой механикой.
Сейчас сеймество Lada Vesta NG представлено седаном и универсалом, а также их Cross-версиями. Линейка силовых агрегатов состоит из 90-сильного 8-клапанного двигателя 1,6 литра и 106-сильного 16-клапанного мотора аналогичного объема, оба работают в паре с 5-ступенчатой МКП. Стоимость модели начинается от 1 239 900 рублей.