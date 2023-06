JAC начал продажи седана J7 Plus

В Китае марка JAC объявила стоимость нового седана A5 Plus, который можно считать рестайлинговой версией представленного на нашем рынке лифтбека JAC J7. Поэтому на некоторых промо-сайтах встречается обозначение модели J7 Plus. Ну а по факту, A5/J7 Plus - симбиоз моделей Sehol A5 и его спорт-версии Sehol Yao, но под "материнским" брендом.