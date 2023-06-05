JAC начал продажи седана J7 Plus

В Китае марка JAC объявила стоимость нового седана A5 Plus, который можно считать рестайлинговой версией представленного на нашем рынке лифтбека JAC J7. Поэтому на некоторых промо-сайтах встречается обозначение модели J7 Plus. Ну а по факту, A5/J7 Plus - симбиоз моделей Sehol A5 и его спорт-версии Sehol Yao, но под "материнским" брендом.

© Пресс-служба JAC

То, что седаны Sehol сменили шильдики на JAC, может указывать на постепенный отказ от суббренда.

Разобравшись в хитросплетениях китайской родословной, возвращаемся к JAC A5 Plus. Его предлагают со 150-сильным турбомотором объёмом 1,5 литра в паре с 6-ступенчатой МКП или вариатором.

Пресс-служба JAC

В базовой комплектации A5 Plus получил 17-дюймовые колёса, LED-оптику, мультимедиа с экраном 10,4 дюйма, камеру заднего вида, задние датчики парковки, кондиционер, круиз-контроль с ограничением скорости, четыре динамика, салон с отделкой из экокожи.

В более дорогих версиях появляются климат-контроль, цифровая приборная панель, система камер кругового обзора, электропривод настройки кресла водителя, увеличивается количество динамиков.