Changan в июне начнет продавать в России купе-кроссовер Uni-T

Changan начнет продавать в России купе-кроссовер Uni-T
Компания Changan анонсирует запуск на российском рынке нового купе-кроссовера Uni-T. Автомобиль появится во всех официальных дилерских центрах марки уже в июне, об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в "Российскую газету".
Uni-T предложат с турбомотором 1,5 литра (180 л.с. и 300 Нм), 7-ступенчатым "роботом" и передним приводом.
Размеры кроссовера - 4515 x 1870 x 1565 мм при колесной базе 2710 мм. В салоне автомобиля два дисплея диагональю 10,25 дюйма заменили собой приборку и центральный тачскрин. Фиксированный селектор трансмиссии снабжен сенсорными кнопками.
Подробнее о комплектациях и ценах будет объявлено ближе к официальному старту продаж. Uni-T станет 12-й моделью в арсенале бренда в РФ.
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Кроссовер попытается стать конкурентом Chery Tiggo 7 Pro (от 2 709 900 рублей), его улучшенной версией с приставкой Max в названии, Geely Atlas Pro (от 2 759 000 рублей), а также более крупного, но такого же стильного Omoda C5 (от 2 509 900 рублей).