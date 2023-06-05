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УАЗ представил улучшенную версию «Пикапа»

Автомобиль «УАЗ Пикап» обновился и получил новую версию «Base Икар» с пакетом Limited. Комплектация максимально приближена к аналогичной для модели «УАЗ Патриот». Стоимость новой версии составляет 1,780 млн рублей. Об этом пишет Autonews.ru.

УАЗ «Пикап» получил новую комплектацию за 1,78 млн рублей
© Пресс-служба УАЗа

В состав оборудования входят ручки открывания дверей и заднего борта в цвет кузова, наружные зеркала заднего вида, противотуманные фары, легкосплавные колесные диски. Также автомобиль оснащен приборами с бортовым компьютером, передние и задние сиденья оснащены функцией подогрева.

Кроме того, в комплектацию входит климат-контроль, пневмоупоры капота, мультимедийная система, аудиосистема, оснащенная 6-ю динамиками. Также в машине имеется камера заднего вида, подогрев ветрового стекла и даже система навигации с картами РФ, Казахстана и Белоруссии.

Модель имеет 2,7-литровый двигатель мощностью 150 л.с. и 235 Нм крутящего момента, работающим в связке с пятиступенчатой «механикой».

Ранее «УАЗ Пикап» возглавил рейтинг наиболее доступных пикапов в России. Его стоимость составляет от 1,575 млн рублей. По такой цене можно купить модель с 2,7-литровым двигателем и механической коробкой передач.

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