Subaru отменила презентацию новой модели WRX S4

Ведется работа, которая должна назвать условия и причину, которые привели к ДТП.

«В аварии пострадали два представителя компании, мы желаем им скорейшего выздоровления», – Subaru.

На 9 июня 2023 года Subaru планировала презентацию новой модели WRX S4. Премьера должна была состояться на Всеяпонском чемпионате по ралли Rally Tango. Но незадолго до начала мероприятия появилась информация об аварии с участием новинки на тестовом выезде. В аварии пострадали инженер компании и гонщик.