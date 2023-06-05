Subaru отменила презентацию новой модели WRX S4 из-за аварии
Ведется работа, которая должна назвать условия и причину, которые привели к ДТП.
«В аварии пострадали два представителя компании, мы желаем им скорейшего выздоровления», – Subaru.
На 9 июня 2023 года Subaru планировала презентацию новой модели WRX S4. Премьера должна была состояться на Всеяпонском чемпионате по ралли Rally Tango. Но незадолго до начала мероприятия появилась информация об аварии с участием новинки на тестовом выезде. В аварии пострадали инженер компании и гонщик.
Из-за происшествия было решено перенести презентацию новинки. Представители Subaru отметили, что пострадавшие проходят лечение. В это же время идет работа, которая должна указать на причину ДТП. Только после этого можно будет говорить о новой дате, когда будет представлена новая раллийная версия Subaru WRX S4.