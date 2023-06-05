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BMW переименует автомашины с ДВС

Машины BMW, работающие на бензине, больше не будут иметь литеру «i».

BMW переименует автомашины с ДВС
© Моя Москва.онлайн

Германский автопроизводитель BMW имеет довольно сложную линейку с бензиновыми, дизельными, подключаемыми гибридными и электрическими автомобилями. Как пишет издание SPEEDME.RU, немецкая компания является одной из немногих, кто не будет полностью отказываться от двигателей внутреннего сгорания.

В руководстве фирмы уверены в том, что в следующем десятилетии мир еще не будет готов к полному переходу на электрический транспорт. Одновременно с этим автопроизводитель намерен внести изменения в собственную стратегию нейминга.

Благодаря этому клиенты компании получат большую ясность. По некоторым данным, машины, которые работают исключительно на бензине, больше не будут иметь литеру «i» в конце своих названий.

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