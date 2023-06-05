Юрист: сетку на радиаторе можно расценить как изменения в конструкции авто

Сетка на бампере, которую многие водители устанавливают в качестве защиты от мусора и насекомых, оказывается может быть расценена инспекторами ГИБДД как «изменение в конструкции автомобиля» согласно пункту 7.18 «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», сообщает журнал «За рулем» со ссылкой на автоюриста Сергея Смирнова.

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Это означает, что сетку, как и любое другое допоборудование на машине нельзя устанавливать без разрешения ГИБДД, уточняет специалист. В ином случае ГИБДД может выписать штраф автолюбителю в размере 500 рублей.