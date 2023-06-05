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Юрист Смирнов: Формально сетку на радиаторе можно расценить как изменения в конструкции автомобиля

Сетка на бампере, которую многие водители устанавливают в качестве защиты от мусора и насекомых, оказывается может быть расценена инспекторами ГИБДД как «изменение в конструкции автомобиля» согласно пункту 7.18 «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», сообщает журнал «За рулем» со ссылкой на автоюриста Сергея Смирнова.

Юрист: сетку на радиаторе можно расценить как изменения в конструкции авто
© runews24.ru

Это означает, что сетку, как и любое другое допоборудование на машине нельзя устанавливать без разрешения ГИБДД, уточняет специалист. В ином случае ГИБДД может выписать штраф автолюбителю в размере 500 рублей.

При этом эксперты журнала отмечают, что в реальности пока водители с такой проблемой не сталкиваются и штраф за защитную сетку в бампере не получают.

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